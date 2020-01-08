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أخبار العالم

إيران تأسف لـ تحطم الطائرة الأوكرانية قرب طهران.. تفاصيل

الأربعاء 08/يناير/2020 - 01:48 م
إيران تاسف لـ تحطم
إيران تاسف لـ تحطم الطائرة الأوكرانية قرب طهران
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دعاء أبوهشيمة
أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي عن اسف طهران الشديد لحادثة تحطم طائرة نقل الركاب الاوكرانية اليوم الاربعاء في ضواحي العاصمة طهران وهو ما اسفر عن مصرع جميع ركابها وطاقمها.

وتقدم عباس موسوي، في تصريح أدلى به اليوم الاربعاء، بتعازي الحكومة والشعب في ايران إلى الشعب والحكومة وأسر الضحايا في اوكرانيا بمصرع ركاب الطائرة، بحسب وكالة انباء "فارس".

كانت طائرة "بوينج 737" تابعة للطيران الأوكراني تحطمت بالقرب من مطار الخميني الدولي في العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، مقتل جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد إقلاعها من مطار خامنئي الدولي في إيران.

كما أعلنت مؤسسة الطيران الإيرانية، اليوم الأربعاء، أن غالبية ركاب الطائرة الأوكرانية المنكوبة إيرانيون

قالت منظمة الطوارئ الإيرانية، إن 145 راكبا على متن الطائرة الأوكرانية يحملون الجنسية الإيرانية، لافتة إلى أن الطائرة تأخرت ساعة واحدة عن موعد إقلاعها.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، عن المتحدث باسم مطار الخميني في طهران إن جميع ركاب وطاقم الطائرة الأوكرانية التي سقطت قرب المطار لقوا حتفهم وعددهم نحو 180 شخصًا، بينهم 81 امرأة و15 طفلا.
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