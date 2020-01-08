أهالى كوبرى المطبعة يشكون من الباعة الجائلين

استغاث أهالى كوبرى المطبعة من كثرة أعداد الباعة الجائلين على طول كوبرى المطبعة مما يعوق حركة المارة خاصه مع ضيق السليم .



وارسلت السيدة اعتماد محمد رسالة لخدمه شكاوي صدي البلد تقول فيها ان كوبرى المطبعة يمتلئ بالباعة الجائلين والشحاتين الذين يجلسون على طول السلم ،مما يتسبب في عرقلة المارة وتكدسهم.



واضافت يجب تخصيص مكان لهؤلاء الباعة الجائلين حتى لا يعرقلون حركة السير.



يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

