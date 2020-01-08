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أخبار العالم

أوكرانيا ترسل فريقاً إلى إيران لكشف المتورطين في تحطم الطائرة المنكوبة

الأربعاء 08/يناير/2020 - 04:36 م
الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
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شيماء مصطفى
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن فريقاً من كييف سيتوجه الليلة إلى إيران، للبحث عن أسباب تحطم الطائرة في إيران.

ووفقًا لقناة "سكاي نيوز عربية"، قال زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إن "أولويتنا الوصول إلى الحقيقة والمسؤولين عن كارثة تحطم الطائرة".

وكان الرئيس الأوكراني قد دعا في وقت سابق، الجميع إلى الامتناع عن طرح تكهنات وسيناريوهات بشأن أسباب تحطم طائرة الركاب في سماء العاصمة الإيرانية طهران خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وكتب زيلينسكي على قناته في "تيليجرام" اليوم الأربعاء: "أرجو من الجميع الامتناع عن المضاربة، وعدم طرح تكهنات وتقديم طروحات غير مثبتة، وانتظار صدور التقارير الرسمية".

وتحطمت طائرة "بوينج 737" التابعة للطيران الأوكراني بالقرب من مطار الخميني الدولي في العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلن التليفزيون الرسمي الإيراني، مصرع جميع من كانوا على متن الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد إقلاعها من مطار خامنئي الدولي في إيران.
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