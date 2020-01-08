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ديني

هل يشترط الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية؟ | الإفتاء ترد

الأربعاء 08/يناير/2020 - 05:07 م
الصلاة الجهرية
الصلاة الجهرية
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك فَرْقًا بين الجهر والسر في الصلاة، وهو أن المصلي في الصلاة الجهرية يُسمع من حوله القراءة، بخلاف السرية، فإنه لا يُسمع إلا نفسه، بل يكفي عند بعض أهل العلم "تحريك اللسان مع إخراج الحروف، دون اشتراط أن يُسمع الشخص نفسه القراءة".

وأضاف أمين الفتوى، في فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الجهر في الصلاة الجهرية، والإسرار في الصلاة السرية، سُنة، فمن أسرَّ في صلاة جهرية، أو جهر في صلاة سرية، فصلاته صحيحة، لكنه خالف بذلك السنة المعهودة من فعل النبي- صلى الله عليه وسلم-.

حكم قراءة الإمام بأكثر من قراءة في الصلوات الجهرية

ورد سؤال لدار الإفتاء من سائل يقول " هل يجوز لإمام صلاة الجماعة أن يقرأ في الصلوات الجهرية بالقراءات المختلفة، أم يجب عليه الاقتصار على قراءة البلد الذي يصلي فيها".

أجابت أمانة الفتوى بدار الإفتاء، أنه يجوز شرعًا للإمام المتقن للقراءات أن يقرأ بها في صلواته الجهرية التي يؤم فيها الناس، بل قد يكون مستحبًّا أو واجبًا إذا كان يترتب على ذلك الحفاظ على القرآن الكريم وإفهام الناس حقيقته وأوجه قراءاته المتواترة؛ لئلا يندرس هذا العلم، أو يكون حكرًا على خاصة الخاصة من الدارسين والأكاديميين.

وتابعت: ولكن ينبغي على مثل هذا الإمام أن يتعهد المصلين بإفهامهم بما يناسب عقولهم بحقيقة القراءات القرآنية وجواز القراءة بها في الصلاة وغيرها؛ بحيث لا يحصل تشويش على جماعة المصلين بأن يقوم بعضهم بالفتح على الإمام عندما يقرأ ما لم يتعوده المأموم من قراءة أهل بلده التي اعتاد سماعَها والاستماعَ إليها، أو بأن ينكر هذه القراءة بالكلية فيقعَ في تكذيب كلام الله تعالى.

كيفية قراءة المرأة في الصلاة الجهرية

قال الشيخ حازم جلال، من علماء الأوقاف، إن الصلاة الجهرية يجب على الإنسان أن يجهر فيها بالقراءة ويكفيه أن يسمع نفسه ومن حوله.

وأضاف "جلال"، فى إجابته عن سؤال «ما كيفية قراءة المرأة فى الصلاة الجهرية؟»، أن جهر المرأة فى صلاتها للفقهاء فيها رأيان وهما الجهر بحضور الأجانب الرجال الغرب والجهر بعدم حضورهم.

وأشار الى أنه إذا كان هناك رجال أجانب يسمعون صوتها فلا يناسب أن تجهر بصلاتها ولا قراءتها لأن ذلك ربما أدى الى تحرك نفوسهم أو فتنة أو أى شيء من هذا القبيل أما إذا لم يكن هناك حضرة رجال أجانب أو كانت المرأة تصلى مع زوجها أو فى بيتها أو مع أقاربها وليس فيهم أجانب فهنا يجوز لها الجهر ولا يكون فى ذلك إخلال أو وقوع فى المحرم.

وتابع: أنه يجوز للمرأة أن تجهر فى صلاتها مادامت ليست بحضرة رجال أجانب.

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