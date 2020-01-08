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أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع

الأربعاء 08/يناير/2020 - 06:16 م
طريقة عمل عصير الليمون
طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع
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رشا عوني
عصير الليمون بالنعناع من العصائر التي يفضلها الكثير خاصة بعد تناول أكلات دسمة، فهو صحي ومفيد وسهل التحضير، يمكنك تعلم طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع بخطوات سهلة وبسيطة على طريقة الكافيهات .

مدة التحضير : 10 دقائق
الكمية يكفي لـ 3 أفراد

مكونات عصير الليمون بالنعناع :
4 ثمرات ليمون
فنجان حليب
فنجان نعناع أخضر طازج
لتر ماء

طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع :

قشري الليمون وضعيه في الخلاط مع النعناع و الماء
اخلطي الليمون ثم صفيه بالمصفاة حتى تتخلصي من القشور
ضيفي عصير الليمون مرة أخرى للخلاط ثم ضيفي له السكر والحليب واضربيه مرة أخرى ثم قدميه .
أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل عصير الليمون بالنعناع
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