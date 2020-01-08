التعليم العالي: إطلاق أول منصة إلكترونية لربط المريض بالمستشفيات الجامعية الأسبوع المقبل

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، أن المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بصدد إطلاق منصة إلكترونية خلال الأسبوع القادم بعنوان ٣٦٥ صحة (365 seha)، بهدف ربط المريض بالمستشفيات الجامعية بشكل مباشر.



وأوضح أن المنصة توفر التواصل مع المستشفيات من خلال أحدث التقنيات لتوفير الوقت و الجهد للمواطن؛ بهدف تحسين مستوى جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة من خلال المستشفيات الجامعية للمواطن، بالتعاون مع شركة خبير لصناعة البرمجيات أحد الصروح الوطنية المتخصصة في صناعة برمجيات الخدمات الصحية.



وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي - في تصريح له اليوم - إن تطبيق "٣٦٥ صحة" يعد أحد أوائل المنصات في مصر التي تربط المريض بكافة أنواع خدمات الرعاية الصحية (الرعايات المركزة للكبار والأطفال، حضانات وبنوك دم المستشفيات الجامعية)، حيث يمكن للمريض من خلال الموقع الاستعلام والتواصل من أجل الحصول على الخدمات بطريقة سهلة ومرنة ومتكاملة.



وأشار عبدالغفار إلى أنه تم إنشاء غرفة مركزية بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية تهدف إلى ربط متلقي الخدمة بجميع المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية.



من جانبه، قال الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إنه يمكن من خلال التطبيق ربط جميع المستشفيات الجامعية بالغرفة المركزية لتوجيه المريض لأقرب مقدم خدمة مما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في إنقاذ حياة المرضى خاصة في الحالات الطارئة، كما يوفر تطبيق "٣٦٥ صحة" للمريض في المرحلة الأولى الاستعلام عن (الأماكن الشاغرة بالرعايات المركزة المختلفة - الأماكن الشاغرة بالحضانات - توافر أكياس الدم)، بالإضافة إلى أن التطبيق يقوم بإرسال إشعارات ورسائل نصية للمريض بمعلومات التحضير للخدمات المختلفة.



وتابع قائلًا، إن المرحلة الثانية من التطبيق والتى سيعلن عنها خلال الفترة القادمة تشمل توفير خدمات الحجز الإلكتروني في العيادات والعمليات والملف الإلكتروني الطبي للمريض، والذي يشمل (التاريخ الطبي، الأمراض المزمنة، الأدوية التي تعرض المريض للحساسية، نتائج التحاليل، الأشعة).



كما يمكن من خلال التطبيق تحويل أو طلب التحاليل والأشعة إلى المكان المختص بذلك، ومتابعة النتائج، وإرسال الوصفة الدوائية إلى الصيدلية وطلب الأدوية، وطلب أقرب سيارة إسعاف لموقع المريض، وإرسال إشعارات تنبيه ورسائل نصية بمواعيد الأدوية ورسائل التثقيف الصحي للمرضى.