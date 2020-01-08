هيثم سعيد يطرح بوستر أغنيته الجديدة تفتح الشباك

يستعد الفنان هيثم سعيد لطرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "تفتح الشباك"، بعد قيامه بطرح البوستر الرسمي لها تمهيدًا لطرحها غدًا الخميس.

أغنية "تفتح الشباك" كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم، وهو التعاون الاول بين هيثم سعيد وبين الشاعرة سلمى رشيد.

يذكر أن هيثم سعيد، طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "أكتر" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا جدًا.