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فن

هيثم سعيد يطرح بوستر أغنيته الجديدة تفتح الشباك

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:36 م
هيثم سعيد
هيثم سعيد
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آيه عاطف
يستعد الفنان هيثم سعيد لطرح أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "تفتح الشباك"، بعد قيامه بطرح البوستر الرسمي لها تمهيدًا لطرحها غدًا الخميس.
أغنية "تفتح الشباك" كلمات الشاعرة سلمى رشيد، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع زووم، وهو التعاون الاول بين هيثم سعيد وبين الشاعرة سلمى رشيد.
يذكر أن هيثم سعيد، طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية جديدة بعنوان "أكتر" عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب"، وحققت نجاحا كبيرا جدًا.
وكان هيثم سعيد اشتهر من خلال أغنيته "هما ما لهم بينا ياليل"، والتي حققت نجاحا كبيرا جدًا وقت عرض الفيديو كليب الخاص بها على شاشات التلفزيون.
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