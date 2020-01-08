الداخلية التونسية لـ أ ش أ: الأسلحة التركية المضبوطة جنوبي البلاد قادمة من ليبيا

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية خالد الحيوني "إن الأسلحة التي تم ضبطها جنوبي البلاد، تركية الصنع، يرجح أنها قادمة من ليبيا، وكانت في طريقها إلى داخل تونس بحوزة عصابات تنشط على الحدود بين البلدين".



وأضاف الحيوني في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس، اليوم الأربعاء أن الأسلحة تركية الصنع وتم ضبطها في منطقة "بني خداش"، ويرجح حسب "البحث الأولي" أنها قادمة من ليبيا في اتجاه تونس وليس العكس، لافتا إلى أنه لم يثبت وفقا للتحقيقات الأولية أن الأسلحة المتمثلة في 35 بندقية اقتحام من صنع تركي، كانت ستعود إلى ليبيا مرة أخرى".



وكان راديو "شمس إف إم" التونسي نقل، في وقت سابق اليوم، عن خالد الحيوني قوله: "إن الأسلحة التي تم حجزها في الجنوب التونسي قادمة من تركيا في اتجاه ليبيا وتم تمريرها عبر تطاوين لتصل إلى فريانة من ولاية القصرين"، مشيرا إلى القبض على 5 أشخاص وضبط الأسلحة على متن وسيلة نقل خلال العملية الأمنية التي جرت مؤخرا.