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رياضة

اشتباه في إصابة لاعب الأهلي المعار بالرباط الصليبي

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:50 م
ناصر ماهر وأحمد علاء
ناصر ماهر وأحمد علاء
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إسماعيل محمود
أصيب اليوم الأربعاء أحمد علاء، مدافع نادي طلائع الجيش ، والمعار من النادي الأهلي على مستوى الركبة، ووجود اشتباه بإصابته بقطع في الرباط الصليبي.
واصطحب محمود علاء مدافع نادي الزمالك الشقيق الأكبر لأحمد علاء، أخاه لأحد المستشفيات، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة وإجراء الأشعة لمعرفة حجم إصابة اللاعب.
يذكر أن فريق حرس الحدود حقق الفوز على منافسه طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة الدوري الممتاز المصري .
وأعير أحمد علاء لنادي طلائع الجيش لمدة موسمين، قادمًا من النادي الأهلي منذ بداية الموسم الحالي 2019-2020.
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