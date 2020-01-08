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رياضة

التشكيل.. سيرجيو راموس يقود ريال مدريد أمام فالنسيا في السوبر الإسباني

الأربعاء 08/يناير/2020 - 07:50 م
نادي ريال مدريد
نادي ريال مدريد
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إسماعيل محمود
أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه وذلك لملاقاة نظيره نادي فالنسيا، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، السوبر كوبا.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع:داني كارفخال - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - ميندي

خط الوسط:كاسميرو - فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: فرانشيسكو إيسكو - لوكا يوفيتش

وتقام المباراة في التاسعة من مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية .
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