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ملفات

الداخلية في يوم.. حملات أمنية على تجار المخدرات والسلاح بالمحافظات.. كشف غموض العثور على جثة سيدة بالطريق العام بالفيوم

الخميس 09/يناير/2020 - 06:00 ص
قوات الشرطة
قوات الشرطة
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مصطفى الرماح
مزارع يقتل شقيقته ويلقى جثتها على الطريق فى الفيوم
ضبط عاطل بحوزته 8 قطع سلاح ناري بقنا
ضبط عاطلين بحوزتهما مواد مخدرة وسلاح ناري بدمياط


نجحت الأجهزة الأمنية بالفيوم، من تحديد وضبط مرتكبى واقعة مقتل ربة منزل وإلقاء جثتها بالطريق الصحراوى.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم، بالعثور على جثة (لسيدة مجهولة فى العقد الثالث، مُلقاه على جانب طريق أسيوط الغربى دائرة المركز).

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجنى عليها (ربة منزل- مُقيمة بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا)، وأن وراء إرتكاب الواقعة (شقيق المجنى عليها - مزارع – مُقيم بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريتى أمن "الفيوم والمنيا" تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة لخلافات أسرية فعقد العزم على التخلص منها، وفى سبيل تنفيذ مخططه قام باستدراجها بزعم أنه سوف يقوم بعلاجها بمحافظة القاهرة.

وبتاريخ الواقعة قام بإصطحابها وبرفقته (زوجة شقيقه - ربة منزل) بسيارة ملاكى قيادة (سائق - مُقيم بذات العنوان) وأثناء سيرهم بالطريق المُشار إليه طلب من السائق التوقف وقام بإنزال المجنى عليها عنوة من السيارة وطعنها بالسكين وتخلص من جثتها بإلقائها بمكان العثور، وبمواجهة (زوجة شقيقه والسائق) بما جاء بإعترافاته أقرا بها ونفيا سابقة علمهما بمخططه، وتم تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ومن ناحيه اخرى تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية وبحوزته عدد من الأسلحة النارية "غير المرخصة" وكميات من المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا قيام (عاطل - سبق إتهامه فى 5 قضايا "مخدرات، خيانة أمانة، سلاح أبيض، تبديد" - ومقيم بدائرة مركز شرطة قوص) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "غير المرخصة" والمواد المخدرة، متخذًا من محل إقامته بدائرة مركز شرطة قوص بنطاق أمن قنا مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا أسفرت عن ضبطه.

وضبذ بحوزته (8) قطع سلاح نارى، عبارة عن (4 بنادق خرطوش، 2 فرد خرطوش، 2فرد رصاص) وكمية من المواد والأقراص المخدرة، عبارة عن (500 جرام لمخدر الهيروين، 300 جرام لمخدر الأفيون، 200 جرام لمخدر الحشيش، 150 جرام لمخدر الشابو، عدد 70 قرص مخدر).

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية "غير المرخصة".

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطلين لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كيلو جرام من مخدر البانجو و600 قرص مخدر وسلاح نارى.

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة الزرقا بمديرية أمن دمياط من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة المركز ) وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع، وطلقة خرطوش من ذات العيار، كمية من نبات البانجو المخدر "وزنت واحد كيلو جرام"، مبلغ مالى، هاتف محمول).

كما تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دمياط من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة فارسكور) وبحوزته (600 قرص من عقار الكبتاجون المخدر، مبلغ مالى، هاتف محمول).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
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