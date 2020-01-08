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رياضة

بعد إقصاء فالنسيا.. زيدان: نستعد من الغد لنهائي السوبر في السعودية

الأربعاء 08/يناير/2020 - 11:56 م
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
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إسماعيل محمود
عبر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، عن سعادته بفوز فريقه على نظيره نادي فالنسيا ، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

يذكر أن نادي ريال مدريد ضمن مقعدًا في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما باستاد الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بالسعودية.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"إنه فوز مستحق،أهم شيء بالنسبة لنا هو الاداء الكبير الذي قدمناه ، لقد دخلنا المباراة جيدًا ، نحن نسعى دائمًا للقيام بأشياء مختلفة ، في النهائي يمكن أن تكون الأمور مختلفة ."

وأضاف زيدان: "في الوقت الحالي ، جاريث بيل غير جاهز ولم يتدرب طوال الأسبوع ،عليك أن تتحدث مع الأطباء بشأن ذلك ، الشيء المهم هو أولئك الذين هم هنا وماذا فعلوا، أعتقد أن يوفيتش قدم مباراة جيدة ،هو يعمل بجد لكن الأمر ليس سهلًا عندما لا تلعب كثيرًا ."

واختتم كلامه قائلًا: "نحن لم نفز بشيء ، سنستمتع الليلة وغدًا سنعمل من اجل النهائي،أنا سعيد لأداء الفريق ، أنا سعيد لهدف إيسكو ، لعبقرية كروس ولهدف مودريتش،لا أعرف ما إذا كانت أفضل نسخة لنا ولكن يمكننا أن نكون سعداء بما قدمناه."

ويلاقي ريال مدريد يوم السبت القادم في نهائي السوبر، الفائز من المباراة التي ستقام غدًا الخميس بين فريقي أتليتكو مدريد وبرشلونة.
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