إيد شيران يحقق 12 مليون مشاهدة بـ put it all on me

حقق كليب أغنية Put it all one me للنجم البريطاني إيد شيران 12 مليون مشاهدة بعد مرور ٣ أسابيع على طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.





وشاركت إيد شيران في الغناء مواطنته المغنية إيلا ماي وقامت فكرة الكليب على تقديم لقطات خاصة بقصص حب لثنائيات من جميع أنحاء العالم بجنسيات مختلفة وأيضا مشاهد بين ايد شيران وزوجته شيري سيبورن.





وكشف مصدر من داخل فريق عمل فيلم "جيمس بوند" عن أن ايد شيران مرشح بقوة ليقوم بغناء الأغنية الدعائية للفيلم، خاصة أنه أعلن في 2017 أنه قام بتحضير عمل غنائي لسلسلة الأفلام الشهيرة.



