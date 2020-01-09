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أخبار العالم

الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة بريف حماة

الخميس 09/يناير/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية في محيط بلدة أصيلة بريف حماة الشمالي الغربي.

وأوضحت "سانا" أن الطائرة حاولت الاقتراب من نقاط الجيش والمناطق الآمنة في محيط بلدة أصيلة شمال غرب حماة وأسقطتها.

وكانت الحكومة السورية، أعلنت أمس، وصول تعزيزات عسكرية إلى مناطق ريف حلب الجنوبي بالتزامن مع معارك متواصلة مع مليشيات إرهابية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وأطلقت القوات الحكومية السورية منذ منتصف الشهر الماضي عملية عسكرية في ريف حلب الجنوبي وتعرضت مناطق خاضعة لسيطرة الإرهابيين لقصف صاروخي ومدفع
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