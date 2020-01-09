الجيش السوري يسقط طائرة مسيرة بريف حماة

قالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري أسقطت طائرة مسيرة للتنظيمات الإرهابية في محيط بلدة أصيلة بريف حماة الشمالي الغربي.





وأوضحت "سانا" أن الطائرة حاولت الاقتراب من نقاط الجيش والمناطق الآمنة في محيط بلدة أصيلة شمال غرب حماة وأسقطتها.





وكانت الحكومة السورية، أعلنت أمس، وصول تعزيزات عسكرية إلى مناطق ريف حلب الجنوبي بالتزامن مع معارك متواصلة مع مليشيات إرهابية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.



