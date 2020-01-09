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أخبار العالم

هذا ما رجحته المخابرات الأمريكية والأوروبية بشأن سقوط الطائرة الأوكرانية

الخميس 09/يناير/2020 - 09:21 ص
من حطام الطائرة
من حطام الطائرة
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محمد علي
سقطت الطائرة الأوكرانية بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني في طهران، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا، ووقعت الكارثة بعد ساعات من إطلاق إيران صواريخ على قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق، فيما قال مسؤولون إن التكهن بحقيقة ما حدث سابق لأوانه، وفق سكاي نيوز.

وتقع مسؤولية التحقيق في ملابسات تحطم الطائرة على عاتق إيران بموجب الأعراف الدولية، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إنه تم العثور على الصندوقين الأسودين.

لكن ذلك اتبعه قرار إيراني بعدم تسليم الصندوقين الأسودين الخاصين بالطائرة الأوكرانية، إلى السلطات الأمريكية أو الشركة المصنعة بوينج.

والحجة وفق مدير هيئة الطيران المدني الإيراني، أن تحليل محتوى الصندوقين الأسودين سيجري في إيران "لأن الحادثة وقعت على أراضيها"، واستبعد المسؤول الإيراني، مشاركة محققين أمريكيين.

أما موقف أوكرانيا فقد تغير، فبعد أن ذكرت أن عطلًا طرأ على أحد محركات الطائرة وهو ما أسقطها، حذفت السفارة الأوكرانية في إيران هذه المعلومة في بيانها.

وهو ما زاد الشكوك التي دارت منذ تحطم الطائرة، لتزامنها مع إطلاق إيران صورايخ على مواقع أمريكية في العراق.

ولكن نتائج تحقيقات أولية لمصادر أمنية كندية تشير إلى أن التقييم الأولي للمخابرات الغربية يستبعد سقوط الطائرة الأوكرانية من جراء إصابتها بصاروخ.

وترجح الوكالات الغربية سقوط الطائرة بسبب عطل تقني، مع وجود دليل على ارتفاع درجة حرارة أحد مولدات الطائرة.
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