بـ رفقة شقيقتها.. هيدي كرم تتألق بالجلد الأسود عبر إنستجرام

نشرت الفنانة هيدى كرم، صورة جديدة لها برفقة شقيقتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت هيدى كرم، ببنطال أنيق من الجلد الأسود الذى يبرز عن جمالها، وارتدت أعلاه بلوفر أنيق باللون الرمادى الفاتح ،وانتعلت هاف بوت باللون الأسود الذى يبرز جمال إطلالتها.ومن الناحية الجمالية اعتمدت هيدىكرم على جمال بشرتها مع أضافة لمسات رقيقة من الماكياج وأحمر للشفاه باللون النبيتى الذى يبرز عن أنوثتها.كما تركت شعرها البنى القصير منسدلًا بين كتفيها بطريقة تبرز عن جمال ملامحها البسيطة.ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات وأكتفت بساعة لليد مع عقد أنيق حول الرقبة لأكمال إطلالتها.