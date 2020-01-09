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منوعات

بعد إعلانهما الصادم.. هذا ما تقوله لغة جسد هاري وميجان

الخميس 09/يناير/2020 - 12:29 م
ميجان وهاري
ميجان وهاري
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محمد علي
أعلن الزوجيين الملكيين الأمير هاري تشارلز (35 عامًا) ابن الأميرة الراحلة ديانا وزوجته ميجان ماركيل (37 عامًا) دوقة ساسكس إعلانًا صادمًا على العائلة الملكية في بريطانيا لم يتوقعه الكثيرون في العالم، وذلك باعتزالهما مهامهما الأميرية ، بعد أن ضاقا ذرعًا بنمط الحياة الذي يضعهم تحت دائرة الأضواء طوال الوقت، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس الإنجليزية.

ظهرت ميجان ماركل، 38 عامًا ، والأمير هاري ، 35 عامًا ، أمس في أول ظهور علني لهما منذ ستة أسابيع، لكن الظهور العاصف أوضح الكثير مثلما قال خبير لغة جسد قام بالحكم عليهما.

جذبت ميجان ماركل والأمير هاري الاهتمام أثناء زيارتهما لكندا هاوس في لندن أمس، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها مشاهدة دوق ودوقة ساسكس في الأماكن العامة منذ أن أمضيا عطلة لمدة ستة أسابيع. 

حافظت ميجان وهاري على عدم الظهور خلال الفترة الماضية للاستمتاع بعيد الميلاد الأول مع ابنهما ، أرشي هاريسون ماونت باتن وندسور ، الذي بلغ ثمانية أشهر، في كندا. 

لكن ما لاحظته خبيرة لغة الجسد جودي جيمس، والتي قالت لـصحيفة ديلي إكسبريس Express: " ظهرت ميجان وعليها علامات الخجل الأكثر والتوتر".

و غالبًا ما يظهر الزوجان الملكيان عاطفة الجمهور وهذا لم يكن مختلفًا عند عودتهما إلى الأضواء. ومع ذلك، فقد قال ظهورهما من خلال الإيماءات، انهما أكثر توترًا وقلقًا. 

وأضافت جودي: "ربما لم تتغير جميع طقوس الظهور بين الزوجين من تشابك اليدين ونظرات الحب بينهما، لكن ظهر على هاري قلق مكبوت كذلك.
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