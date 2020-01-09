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رياضة

قبل موقعة برشلونة وأتلتيكو مدريد.. 3 أرقام قياسية لـ ميسي في السوبر الإسباني

الخميس 09/يناير/2020 - 02:19 م
ليونيل ميسي قائد
ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة
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محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم الإسبانية، مواجهة العيار الثقيل، اليوم، الخميس، في تمام التاسعة مساء، على ملعب الجوهرة المشعة، بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس السوبر الإسباني.

ويسعى برشلونة لتأكيد تفوقه على أتلتيكو مدريد، بتحقيق الانتصار عليه في مباراة اليوم، بعد أن فاز عليه في الدوري بنتيجة هدف دون رد، سجله البرغوث الأرجنتيني.

ويستعرض " صدى البلد" 3 أرقام قياسية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في بطولة السوبر الإسباني.

1- الأكثر مشاركة في بطولة السوبر الإسباني بـ 18 مباراة.

2- الأكثر فوزا بالبطولة بـ 8 ألقاب.

3- الأكثر تسجيلا في شباك ريال مدريد في بطولة السوبر الإسباني برصيد 6 أهداف.
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