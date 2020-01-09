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تعليم

مدرسة هويتنا | ملاعب رياضية ومسرح وحمام سباحة وتجهيزات على أعلى مستوى

الخميس 09/يناير/2020 - 02:29 م
مدرسة هويتنا
مدرسة هويتنا
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ياسمين بدوي - محمد هانى - صلاح مهدى
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفمي أن مدرسة هويتنا التي يتم إنشاؤها بالتعاون مع اتحاد بنوك مصر و محافظة القاهرة، سيكون بها ملاعب رياضية بمسطح حوالي ٣٨٦٠ م٢ ، و لها مدخل خارجي.

كما اعلنت وزارة التربية والتعليم ان مدرسة هويتنا سيكون بها مسرح يتم تسكينه بالدور الارضي مقابل مدخل الادارة لسهولة استخدامه من قبل المجتمع 

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن مدرسة هويتنا سيكون بها منطقة لحمام سباحة اوليمبي بمسطح ٢٤٠٠ م٢ لدعم النشاط الرياضي للمدرسة والمجتمع المحيط.

كما اعلنت وزارة التربية والتعليم أن مدرسة هويتنا سيكون بها فناء بمسطح حوالي ٨٦٠٠م٢ بخلاف منطقة الملاعب يسمح بإقامة المهرجانات الرياضية و الاحتفالات المدرسية بمشاركة المجتمع المحيط.

ولفتت وزارة التربية والتعليم ان مدرسة هويتنا بها قاعات للمدرسين بجميع الأدوار بمسطح حوالي ٦٤م٢ ، بالإضافة لدورات مياه مخصص للمدرسين والمدرسات بجميع الأدوار والإدارة، بالاضافة لتوفير مخرج كمبيوتر للمدرس بكل فصل.
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