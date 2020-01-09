السيطرة على كسر خط صرف صحي في قويسنا.. صور

أصدر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية توجيهاته لرئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بمتابعة إصلاح عطل كسر خط طرد 500 مم الخاص بالصرف الصحى بقرية بجيرم، جاء ذلك عقب تلقي غرفة العمليات بلاغا يفيد بوجود كسر في خط الطرد الرئيسي الخاص بالصرف الصحى ببجيرم .



وأكد خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا انه تم الانتقال فورا الى موقع كسر الخط أمام قاعة الطلائع بطريق شبين الكوم- قويسنا ، وتم إيقاف العمل والضخ لمنع أى تسريب ، وذلك بحضور مدير شركة إيجيكو المسئولة عن إنشاء الخط ومدير فرع شركة المياه بقويسنا .



وأضاف أنه تم شفط كافة تجمعات المياه الموجودة أمام كوبري المشاه بجوار نادى طلائع الجيش بمدينة قويسنا وتم تسيير حركة المرور على الطريق وجارى إصلاح العطل.