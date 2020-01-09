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أخبار العالم

لن نسمح لهم بأخذ اللقطة.. بنس يعلق على نفي إيران استهداف القوات الأمريكية

الخميس 09/يناير/2020 - 05:18 م
مايك بنس نائب الرئيس
مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي
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شيماء مصطفى
قال، نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، إن إيران كانت تنوي عمدًا قتل القوات الأمريكية بهجماتها الصاروخية على القواعد الأمريكية في العراق.

وأضاف "بنس"، خلال مقابلة مع قناة "NBC"، اليوم الخميس، أن البيت الأبيض لا يصدق فرضية تجنب الحرس الثوري الإيراني عن قصد إيقاع ضحايا أمريكيين أثناء قصفه للقاعدتين في العراق، برغم اعتقاد عدد من المسؤولين الأمريكيين هذا الأمر.

وتابع: "الصواريخ الباليستية أطلقت على قاعدتين أمريكيتين... نحن موقنون بأن الصواريخ كانت موجهة لقتل الأمريكيين. استخباراتنا تدعم فرضية أن هذه هي نية الإيرانيين".

وأكد "بنس"، أنه "من غير المنطقي على الإطلاق السماح لإيران بالتقاط الصورة، مشيرا إلى أن الجيش الأمريكي قام بتغيير موقع القوات، لتجنب في نهاية المطاف أي خسائر.

وكان قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، علي حاجي زادة، قال في وقت سابق، إن طهران لم تكن تسعى لقتل جنود القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد وكان هدفها توجيه ضربة للمعدات العسكرية.

وتنبى الحرس الثوري الإيراني، استهداف قاعدتين عسكريتين في العراق، بصواريخ باليستية، ثأرًا لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية جوية قرب مطار بغداد.
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