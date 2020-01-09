ربنا يرحمه ويغفر له.. فيفي عبده تنعى والد إيهاب توفيق

نعت الفنانة فيفى عبده، والد الفنان إيهاب توفيق، الذي لقى مصرعه فى حريق فيلته، نتيجة اختناقه من أدخنة النيران.



وكتبت " فيفى عبده " عبر حسابها على انستجرام : " خالص عزائي للفنان الأخ العزيز إيهاب توفيق في وفاه والده في حريق الفيلا المقيم فيها ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته الرجاء قراءة الفاتحة" .



وكان قد اندلع حريق فى فيلا إيهاب توفيق صباح اليوم، الخميس، وأسفر عن مصرع والده، حيث كشفت المعاينة الأولية أن السبب وراء الحريق هو ماس كهربائي فى جهاز المدفئة.



وكان الفنان إيهاب توفيق مع والده فى الفيلا واكتشف فى الصباح الباكر اندلاع حريق هائل فى الطابق العلوى الذى يسكن به والده، وحاول أن ينقذه، إلا أن الوقت لم يسعفه، ولقى مصرعه قبل أن تصل سيارات الإسعاف.



يذكر ان آخر ظهور للفنان إيهاب توفيق مع الإعلامى رامى رضوان على قناة dmc، ورد على سخرية البعض من تصوير الكليبات التى طرحت له، حيث قال إن الكليبات القديمة كانت فى وقتها أفضل شيء، مؤكدا أن الفنان الذى كان يصور فيديو كليب كان مميزا.

