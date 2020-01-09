خالد جلال يقترب لقيادة سموحة خلفا لـ حسام حسن | تفاصيل

تحرك مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة فرج عامر للبحث عن جهاز فني جديد للفريق الأول لكرة القدم لخلافة حسام حسن وجهازه المعاون الذي تقدم باستقالته من تدريب الفريق.



وبات التوأم قريبين من الرحيل عن الجهاز الفني لسموحة، كما قام حسن بإخطار لاعبي سموحة أن مباراة حرس الحدود المقبلة ستكون الأخيرة للجهاز الفني الحالي.



وعلم صدى البلد من مصدر مطلع داخل الفريق السكندري أن خالد جلال المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك الأقرب لخلافة العميد فى سموحة عقب مباراة حرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز المقرر لها يوم الأحد المقبل.



ولعب سموحة تحت قيادة حسام حسن 12 مباراة فاز فى خمس مباريات وتعادل في أربعة لقاءات وهزم فى ثلاثة كان آخرها أمام وادي دجلة.

