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رياضة

قرار مفاجئ من اتحاد الكرة عن مباراة طنطا والجونة فى الدورى

الخميس 09/يناير/2020 - 07:14 م
اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
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يسرى غازى
قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة طنطا مع الجونة المقرر إقامتها يوم 19 يناير الحالي ضمن الجولة 14 لمسابقة الدوري الممتاز.

وأعلنت لجنة مسابقات الجبلاية برئاسة حسام الزناتي عن تأجيل لقاء طنطا والجونة فى المسابقة المحلية لمدة 48 ساعة بناء على طلب الجهات الأمنية.

يأتي تأجيل اللقاء بناء على تعليمات الجهات الأمنية نظرا لتزامن إقامة المباراة فى البطولة المحلية مع احتفالات الأقباط بعيد الغطاس.

يذكر أن إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم سبق وأن قررت نقل مباراة الاتحاد السكندري مع بيراميدز المقرر اقامتها في السابعة والنصف مساء الخميس 16 يناير الحالي ضمن مباريات الجولة 13 لمسابقة الدوري الممتاز إلى ملعب حرس الحدود بالاسكندرية بدلا من اقامتها بستاد الاسكندرية ، وذلك بسبب الإصلاحات التي تجرى عليه حاليا.

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