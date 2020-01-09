احذر .. 5 أعراض غير متوقعة تنذر بالإصابة بنوبة قلبية

يصاب ثلث الذين يتعرضون للنوبات القلبية بأعراض مثل ألم الصدر وصعوبة التنفس قبل أسبوع من مواجهة المشكلة، لكن يعتبر الرياضيون أكثر حظًا في النجاة، ومع ذلك يجب الالتفات إلى الأعراض التالية وفقًا لما ذكره موقع " health line ".



- آلام في البطن

من بين الأعراض الأكثر شيوعًا للإصابة بنوبة قلبية هي آلام في البطن أو غثيان أو الشعور بالانتفاخ أو اضطراب في المعدة .



- ضيق في التنفس

ضيق التنفس هو شعور قوي بعدم القدرة على أخذ نفس عميق، ويحدث غالبًا بين الرجال والنساء لمدة تصل إلى 6 أشهر قبل الإصابة بنوبة قلبية.



- عدم انتظام ضربات القلب

غالبًا ما يحدث عدم انتظام لضربات القلب حيث يستمر في الخفقان بشكل غير منتظم ما بين 1-2 دقيقة، وإذا لم تتلاشَ؛ فقد تشعر بالدوار والتعب الشديد.



- التعرق المفرط

التعرق غير العادي أو المفرط هو علامة تحذير مبكر من نوبة قلبية، قد تحدث في أي وقت، تؤثر هذه الأعراض على النساء في كثير من الأحيان وعادة ما يتم الخلط بينها وبين الهبات الساخنة أو التعرق الليلي المعتاد في سن اليأس.



- ألم في الصدر

يعاني الرجال والنساء من آلام في الصدر بأشكال وأشكال مختلفة، وتعتبر هذه الأعراض أنها أهم العلامات المبكرة للأزمة القلبية الوشيكة التي يجب عدم تجاهلها، يمكن أن يتسع ألم الصدر ليشمل أحاسيس غير مريحة في أحد الذراعين أو كليهما وقد يكون لها طابع دائم أو مؤقت.



وفي هذه الحالة يجب الانتقال فورًا إلى مركز الطوارئ، لتلقي الإسعافات الأولية المناسبة وإعادة تدفق الدم مرة أخرى إلى القلب والمخ وبقية أعضاء الجسم حتى يتم نقل المصاب إلى المستشفى.

