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رياضة

تشكيل أتليتكو مدريد لمواجهة برشلونة في كأس السوبر الإسباني بالسعودية

الخميس 09/يناير/2020 - 08:14 م
أتليتكو مدريد
أتليتكو مدريد
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إسماعيل محمود
أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، تشكيل فريقه ، وذلك لملاقاة نظيره نادي برشلونة، ضمن منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني بالمملكة العربية السعودية.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: تريبير- سافيتش - فيليبي - لودي

خط الوسط: أندريه هيريرا - أنخيل كوريا - توماس بارتي - ساؤول نيجيز

خط الهجوم: ألفارو موراتا - جواو فيليكس

وتقام المباراة في التاسعة من مساء اليوم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية" الجوهرة المشعة" بجدة بالسعودية، وسيلاقي الفائز في تلك المباراة في دور النهائي فريق ريال مدريد والذي أقصى فالنسيا أمس بفوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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