تموين الإسكندرية: ضبط ٢٥٠٠ لتر من السولار و286 كيلو جرام من الدواجن مجهولة المصدر

نجحت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من خلال حملاتها الرقابية التي شنتها على الأسواق والمخابز والسلع المدعمة من أجل حماية المواطنين والحفاظ على وصول الدعم إلى مستحقيه، في ضبط ٢٥٠٠ لتر من السولار و286 كيلو جراما من الدواجن مجهولة المصدر.

وأوضح بيان صادر اليوم /الخميس/ عن المديرية - أن الحملات أسفرت عن تحرير محاضر تضمنت تجميع كمية من السولار قدرها 2500 لتر، وعرض كمية 286 كيلو جراما من الدواجن مجهولة المصدر بدون بيانات، وضبط 230 علبة سجائر مجهولة المصدر.