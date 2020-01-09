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محافظات

تموين الإسكندرية: ضبط ٢٥٠٠ لتر من السولار و286 كيلو جرام من الدواجن مجهولة المصدر

الخميس 09/يناير/2020 - 09:46 م
دواجن مجهولة المصدر
دواجن مجهولة المصدر
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ا ش ا
نجحت جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية من خلال حملاتها الرقابية التي شنتها على الأسواق والمخابز والسلع المدعمة من أجل حماية المواطنين والحفاظ على وصول الدعم إلى مستحقيه، في ضبط ٢٥٠٠ لتر من السولار و286 كيلو جراما من الدواجن مجهولة المصدر.
وأوضح بيان صادر اليوم /الخميس/ عن المديرية - أن الحملات أسفرت عن تحرير محاضر تضمنت تجميع كمية من السولار قدرها 2500 لتر، وعرض كمية 286 كيلو جراما من الدواجن مجهولة المصدر بدون بيانات، وضبط 230 علبة سجائر مجهولة المصدر.
كما شملت المحاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود لوحة إعلان مواعيد العمل والبيانات لمخبز بلدي، وعدم وجود سجل التفتيش بأحد المخابز البلدية، وعدم الإعلان عن الأسعار لسلع غذائية بالأسواق، وعدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.
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