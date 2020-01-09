إحالة ٣١ من عاملي الصحة والمحليات بالغربية للتحقيق

قرر اللواء علاء الدين يوسف رئيس مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، تحويل 31 من قوة العاملين بالصحة والمحليات بقريتى بهبيت الحجارة وميت عساس، للتحقيق بسبب ترك العمل وعدم الانضباط الوظيفى خلال مواعيد الدوام الرسمية.





جاء ذلك على خلفية زيارة مفاجئة لرئيس مدينة سمنود، على الخدمات والمرافق بقرى بهبيت الحجارة وميت عساس، وكفرحسان، وطليمة، للوقوف على مدى سير العمل وانتظام الخدمات، ورصد السلبيات والمشكلات للتعامل معها والتغلب عليها.





وتبين لرئيس المدينة بالوحدة الصحية بقرية بهبيت الحجارة عدم تواجد نحو 30 من قوة العاملين بالوحدة ما بين أطباء وتمريض وإداريين وفنيين، وتركهم للعمل، وبالوحدة المحلية بقرية ميت عساس تبين عدم تواجد واحد موظف وتسربه من العمل فأصدر قراره المتقدم.



