عاجل.. تطور خطير في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. تفاصيل

أكد أشرف الموسوي محامى الشاب السوري محمد موسى الذى لقى مصرعه على يد زوج الفنانة نانسي عجرم في واقعة اقتحام الفيلا الخاصة بهما، إن هناك تطورات جديدة تشهدها القضية في الفترة المقبلة بعد رفع أسرة القتيل دعوى قضائية ضد نانسي وزوجها.



وقال الموسوي في تصريح لإحدى القنوات الفضائية إنه تم استدعاء زوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم للتحقيق معه، كما يتم عرض نانسي عجرم على الطبيب الشرعى جراء الإصابة التي تعرضت لها أثناء الواقعة.



وأضاف أشرف قائلا: سيتم أيضا إعادة تفريغ الكاميرات وتفريغ جميع الهواتف المحمولة بمنزل نانسي عجرم.



وكان نانسي عجرم تعرضت لاقتحام فيلتها منذ أيام وقام زوجها بقتل الشاب الذي اقتحم المنزل، على حد قوله.