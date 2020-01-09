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فن

جماعة حقيرة.. شماتة إخوانية في موت والد إيهاب توفيق.. اعرف الحكاية

الخميس 09/يناير/2020 - 11:38 م
ايهاب توفيق
ايهاب توفيق
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قسم الفن
تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات مليئة بالشماتة في وفاة والد المطرب إيهاب توفيق من صفحات لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وعبر كثير من رواد السوشيال ميديا عن غضبهم من هذه الشماتة التي وصفوها بـ الحقيرة.

ونشرت الفنانة بدرية طلبة تعليقا عبر حسابها في فيسبوك قالت فيه: أوسخ أنواع البشر اللي يشمت في مرض وفي موت كأنه ضامن نفسه.. ربنا ينتقم من الشماتين".

سبب شماتة جماعة الإخوان الإرهابية في وفاة والد إيهاب توفيق تأييد الفنان للجيش المصري والدولة ومشاركته في غناء أغنية "تسلم الأيادي" التي شارك فيها عدد كبير من المطربين تأييدا للجيش المصري والدولة والوقوف بجانب الشعب ومساندته في ثورة 30 يونيو التي قضت على حكم جماعة الإخوان الإرهابية.
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