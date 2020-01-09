الملك سلمان يهنئ رئيس وزراء إسبانيا الجديد على أدائه اليمين الدستورية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، بيدرو سانشيز بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في مملكة إسبانيا.



وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق.



كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بيدرو سانشيز بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للوزراء في مملكة إسبانيا.



وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق.