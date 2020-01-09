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فن

بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ بوسي على إنستجرام

الخميس 09/يناير/2020 - 11:43 م
الفنانة بوسي
الفنانة بوسي
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محمد بدران
شاركت الفنانة بوسي متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها من لوك الحلقة الخامسة من مسلسل الديفا".

تألقت بوسى فى الصور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانا طويلا وذا أكمام طويلة باللون الأسود الأنيق، واتسم التصميم بأنه جمع بين البساطة والأناقة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت بوسى على تسريحة شعر بسيطة، ومكياج جذاب مرتكز على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

يذكر أن الفنانة بوسى تشارك الفنانة سيرين عبد النور والفنان السعودى يعقوب الفرحان فى مسلسل "الديفا"، وهو مسلسل عبارة عن 8 حلقات وكل حلقة عبارة عن 10 دقائق.

المسلسل تدور قصته حول كواليس برامج المواهب، فيما بدأ عرض العمل فى 27 نوفمبر 2019 ويعرض المسلسل على الإنترنت.
بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ بوسي على إنستجرام
بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ بوسي على إنستجرام
بإطلالة أنيقة.. أحدث ظهور لـ بوسي على إنستجرام
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