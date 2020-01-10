AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالهاي كول.. هنادي مهنا بإطلالة شتوية طفولية

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:30 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
نشرت الفنانة هنادي مهنا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة لها جديدة

وظهرت هنادي بإطلالة شتوية ببلوفر هاي كول صوف باللون الاوف وايت وهي جالسة لن تظهر باقي إطلالاتها ، واعتمدت مكياج هادئ في الصورة

وكانت هنادي نسقت حواجبها بمصحح حواجب فاتح وأحمر شفاه فاتح جدا، واعتمدت تسريحة طفولية حيث رفعت شعرها لأعلي ذيل حصان .

والتقطت هنادي الصورة بطريقة السيلفي بموبايلها من خلال مرآه أمامها ، ولم تكتب هنادي تعليق علي صورتها ولكنها وضعت صورة لفيلم السينما .

وانهالت التعليقات علي هنادي بعد نشر صورتها فورا وكانت ابرزها " قمر " واخرون ربنا يحفظك ".
بالهاي كول.. هنادي مهنا بإطلالة شتوية طفولية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ فستان صوف قصير.. نسرين طافش بإطلالة شتوية أنيقة

أحلى قمر.. نرمين ماهر تبهر الجمهور بفستان أسود

بـ هاي كول رقبة.. هنادي مهنا تخطف الأنظار.. ومعجب لها: بحبك

بقميص أبيض | ريم مصطفى تبرز مكياجها وتسريحة شعرها لمتابعيها

بـ سويت شيرت.. داليا مصطفى بدون مكياج على السوشيال ميديا.. شاهد

بالشتوي الأنيق | صبا مبارك بإطلالة جذابة تودع العام الماضي

ترشيحاتنا

أهم الأخبار: صفعة جديدة لـ إيران .. مفاجأة قوية فى وفاة والد إيهاب توفيق .. سقوط برشلونة بالسعودية

بعد أنباء إصابتها بالزهايمر.. أشرف زكي يوضح حقيقة تجاهل عايدة عبد العزيز

بعد وفاة رياض.. داليا مصطفى تحتفى بتواجدها في تريند جوجل

في شرفة منزلها.. رصاصة طائشة تنهي حياة ربة منزل بالخصوص

الرى : عدم التوافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة واجتماع فى واشنطن فى 13 يناير الجارى

مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل الملكة إليزابيث على تنحي الأمير هاري وزوجته عن واجباتهما الملكية

بالهاي كول.. هنادي مهنا بإطلالة شتوية طفولية

موقف لا يُنسى.. طفل يلقن قائد سيارة درسا في الأخلاق.. شاهد