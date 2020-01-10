بالهاي كول.. هنادي مهنا بإطلالة شتوية طفولية

نشرت الفنانة هنادي مهنا علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة لها جديدة



وظهرت هنادي بإطلالة شتوية ببلوفر هاي كول صوف باللون الاوف وايت وهي جالسة لن تظهر باقي إطلالاتها ، واعتمدت مكياج هادئ في الصورة



وكانت هنادي نسقت حواجبها بمصحح حواجب فاتح وأحمر شفاه فاتح جدا، واعتمدت تسريحة طفولية حيث رفعت شعرها لأعلي ذيل حصان .



والتقطت هنادي الصورة بطريقة السيلفي بموبايلها من خلال مرآه أمامها ، ولم تكتب هنادي تعليق علي صورتها ولكنها وضعت صورة لفيلم السينما .



وانهالت التعليقات علي هنادي بعد نشر صورتها فورا وكانت ابرزها " قمر " واخرون ربنا يحفظك ".