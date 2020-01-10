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رياضة

رمضان صبحي يوجه صدمة قوية للنادي الأهلي.. تفاصيل

الجمعة 10/يناير/2020 - 01:43 ص
صدى البلد
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نور عادل
وجه رمضان صبحي، نجم النادي الأهلي، صدمة قوية للجماهير وإدارة القلعة الحمراء بشأن رغبته في العودة من جديد إلى الاحتراف.

وأكد صبحي في تصريحات تلفزيونية أنه استفاد الكثير من تجربة فريقه هيدرسفيلد، رغم قلة مشاركاته، موضحا أنه اختار القرار الصحيح بعودته للأهلي في تجربة يسير خلالها على الطريق.

وعن مستقبله بعد نهاية إعارته للأهلي، أكد أن أي لاعب يتمنى التواجد في قارة أوروبا، مشيرا إلى أنه لم يحسم قراره بخصوص البقاء أو الرحيل.

واستطرد: "هناك تفاصيل أدرسها سأحسم بناء عليها قراري بخصوص وجهتي المقبلة".

وفيما يتعلق بموعد عودته للملاعب، أكد رمضان أنه سيعود بعد أسبوعين للمستطيل الأخضر، لافتا إلى أنه لا يتعجل العودة، خاصة أن الإصابات العضلية تكون دائما متعبة في تجددها.
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