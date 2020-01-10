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أخبار العالم

أول تعليق من البيت الأبيض على قرار مجلس النواب بالحد من صلاحيات ترامب العسكرية

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:11 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال البيت الأبيض، في بيان له اليوم الجمعة، إن القرار الذي صادق عليه مجلس النواب للحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية يحاول إعاقة سلطة الرئيس في حماية البلاد ومصالحها في المنطقة.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، مساء أمس الخميس مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على الدخول في صراع عسكري مع إيران.

ووافق على مشروع القانون 224 صوتا مقابل اعتراض 194.

وفي وقت سابق قالت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن العمليات العسكرية ضد إيران تثير القلق، والسلطة التنفيذية لا تبلغ الكونجرس بشكل صحيح.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن صباح الأحد الماضي إن واشنطن حددت 52 هدفا إيرانيا سيتم قصفها إذا استهدفت طهران أي أمريكيين أو أصول أمريكية ردا على مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.
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