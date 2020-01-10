AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بريطانيا تحذر من السفر لإيران بسبب الطائرة الأوكرانية

الجمعة 10/يناير/2020 - 04:05 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
حذر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الجمعة، رعايا المملكة المتحدة من السفر لإيران بعد تداول معلومات تفيد بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية المنكوبة بصارخ أرض جو.

وقال راب في بيان نشره موقع الحكومة البريطاني الرسمي: "ننصح بعد السفر لإيران بعد معلومات بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية".

وأضاف: "ننصح أيضا بعد استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها".

كان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن أمس أن بلاده تمتلك معلومات استخبارية تشير إلى أن الطائرة تم إسقاطها فوق طهران عن طريق الخطأ بواسطة صاروخ إيراني.

وقال ترودو في مؤتمر صحفي "في الساعات الأخيرة، تلقينا رسائل مهمة فيما يتعلق بالحادث... لدينا معلومات استخباراتية من مصادر متعددة تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض – جو"، مضيفا أنه تم إسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.

وفي وقت سابق، أعلن مدير قسم الاتصالات في وزارة الداخلية الأوكرانية أرتيوم شيفتشينكو، أن أسباب تحطم طائرة "بوينج 737-800" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بالقرب من طهران سوف تحددها إيران بمشاركة إذا تم التوافق، مع وحدات إنفاذ القانون والسلطات المختصة في بلدان تسجيل الطائرة والمطورة للطائرة.

وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية نقلت عن مصادر استخباراتية أمريكية قولها إن الطائرة الأوكرانية المنكوبة تم إسقاطها بواسطة نظام صواريخ Tor المضاد للطائرات.

وقال المسؤولين الاستخباراتيين: " الطائرة قصفها نظام صواريخ أرض جو Tor-M1 صنعته روسيا، ويُعرف لدى حلف شمال الأطلسي باسم Gauntlet.".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كندا: صاروخ إيراني أسقط الطائرة الأوكرانية

شاهد.. أول فيديو لإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

أول من تحدث.. أحمد موسى يكشف السبب الرئيسي في سقوط الطائرة الأوكرانية.. فيديو

إيران تدعو شركة بوينج للمشاركة في تحقيقات سقوط الطائرة الأوكرانية

بريطانيا: الطائرة الأوكرانية سقطت بصاروخ إيراني أرض جو

حرب نفسية.. طهران تعلق على نبأ تحطم الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

ترشيحاتنا

جماعة حقيرة.. شماتة إخوانية في موت والد إيهاب توفيق.. اعرف الحكاية

حقيقة تواجد إيهاب توفيق بالفيلا لحظة الحريق .. فيديو

القمر ممكن يحس بالبرد.. نرمين الفقي بإطلالة منزلية مع المدفأة

جواسيس في مطاري بغداد ودمشق وراء مقتل سليماني .. تفاصيل

كيفية إثبات الزنا وهل يلزم 4 شهود رجال .. وعليك بـ 6 أمور للتوبة

الرى : عدم التوافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة واجتماع فى واشنطن فى 13 يناير الجارى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر كلامه لا إله إلا الله.. شاهد لحظة خروج روح شيخ جليل في خطوبة شاب كويتي

أول تعليق من والد ميجان ماركل على أزمة ابنته وزوجها مع العائلة المالكة

القمر ممكن يحس بالبرد.. نرمين الفقي بإطلالة منزلية مع المدفأة