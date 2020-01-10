بريطانيا تحذر من السفر لإيران بسبب الطائرة الأوكرانية

حذر وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اليوم الجمعة، رعايا المملكة المتحدة من السفر لإيران بعد تداول معلومات تفيد بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية المنكوبة بصارخ أرض جو.



وقال راب في بيان نشره موقع الحكومة البريطاني الرسمي: "ننصح بعد السفر لإيران بعد معلومات بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية".



وأضاف: "ننصح أيضا بعد استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها".



كان رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، أعلن أمس أن بلاده تمتلك معلومات استخبارية تشير إلى أن الطائرة تم إسقاطها فوق طهران عن طريق الخطأ بواسطة صاروخ إيراني.



وقال ترودو في مؤتمر صحفي "في الساعات الأخيرة، تلقينا رسائل مهمة فيما يتعلق بالحادث... لدينا معلومات استخباراتية من مصادر متعددة تشير إلى أن الطائرة أسقطت بصاروخ أرض – جو"، مضيفا أنه تم إسقاط الطائرة عن طريق الخطأ.



وفي وقت سابق، أعلن مدير قسم الاتصالات في وزارة الداخلية الأوكرانية أرتيوم شيفتشينكو، أن أسباب تحطم طائرة "بوينج 737-800" التابعة للخطوط الجوية الدولية الأوكرانية بالقرب من طهران سوف تحددها إيران بمشاركة إذا تم التوافق، مع وحدات إنفاذ القانون والسلطات المختصة في بلدان تسجيل الطائرة والمطورة للطائرة.



وكانت مجلة "نيوزويك" الأمريكية نقلت عن مصادر استخباراتية أمريكية قولها إن الطائرة الأوكرانية المنكوبة تم إسقاطها بواسطة نظام صواريخ Tor المضاد للطائرات.



وقال المسؤولين الاستخباراتيين: " الطائرة قصفها نظام صواريخ أرض جو Tor-M1 صنعته روسيا، ويُعرف لدى حلف شمال الأطلسي باسم Gauntlet.".