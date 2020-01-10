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مرأة

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

الجمعة 10/يناير/2020 - 06:53 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
احتفل الإعلامى توفيق عكاشة بزفاف نجله "محمد" ضابط بحرى ثان، على علياء المُعيدة فى كلية الإعلام ، وكريمة اللواء طيار أركان حرب على حسن على بدار القوات الجوية، وأحيا حفل الزفاف المطرب الشعبى محمود الليثى، والمطربة الشعبية هدى.

وحضر حفل الزفاف عدد كبير من رجال السياسة والفن والمجتمع.

أطلت علياء فى زفافها بفستان زفاف كب وتسريحة شعر انسيابية وجمالها الاخاذ الطبيعي، مع وضع مكياج كامل الذى لم يضيف لجمالها سوى بعض اللمسات البسيطة.

إليكم صور زفاف زوجة ابن توفيق عكاشة..
توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع
توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع
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توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

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