AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك يستضيف زيسكو بـ دوري أبطال أفريقيا اليوم

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:46 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
Advertisements
محمد السعيد
يستضيف فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة، نحو التأهل إلى دور ربع النهائي.

على الجانب الآخر يطمح فريق زيسكو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، للحفاظ على آماله في الصعود.

ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي متصدر الترتيب بـ 7 نقاط، بينما يحل زيسكو ثالثا بنقطتين، وأول أغسطس الأنجولي رابعا بنفس الرصيد.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو كالتالي:

- حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل .

- خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش- حازم امام - محمد عبد الشافي .

- خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - اسلام جابر - محمد اوناجم - مصطفي فتحي .

- خط الهجوم : عمر السعيد - مصطفى محمد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رضا عبدالعال ينصح الزمالك قبل مواجهة مازيمبي.. تفاصيل

رسميا.. قائمة نارية للزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك بـ الزي الأبيض وأول أغسطس الأنجولي بـ الأحمر والأسود في مواجهتهما غدا

محمود علاء ينشر صورة قبل لقاء أول أغسطس غدا في دوري أبطال إفريقيا

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة اول أغسطس في أبطال أفريقيا

بعثة الزمالك تطير إلى زامبيا فجرا لمواجهة زيسكو .. وحازم إمام و5 لاعبين يغيبون

ترشيحاتنا

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 10 -1-2020 .. فيديو

موقع أمريكي يرصد القطاعات الأمثل للاستثمار بمصر

WhatsApp يتوقف على آلاف الأجهزة أول فبراير.. تعرف إزاي تليفونك منها أم لا؟

حكاية فتاة المرج .. أرادت استبدال الكوتشي فكانت النتيجة وفاة شقيق زوجها .. المتهم سدد له 3 طعنات نافذة والمجني عليه لفظ أنفاسه الأخيرة على باب المستشفى

قبل افتتاحه بساعات.. التفاصيل الكاملة لترميم المعبد اليهودي بالإسكندرية.. وسر الأسطورة المرتبطة بإنشائه منذ 140 عاما.. صور

بفستان من لابورجوازي.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

بفستان صوف قصير .. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها فى الكويت

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن