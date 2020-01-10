الزمالك يستضيف زيسكو بـ دوري أبطال أفريقيا اليوم

يستضيف فريق الزمالك نظيره زيسكو الزامبي، اليوم، الجمعة، في تمام التاسعة مساء، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.



ويسعى فريق الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة، نحو التأهل إلى دور ربع النهائي.



على الجانب الآخر يطمح فريق زيسكو في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض، للحفاظ على آماله في الصعود.



ويحتل الزمالك وصافة جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي متصدر الترتيب بـ 7 نقاط، بينما يحل زيسكو ثالثا بنقطتين، وأول أغسطس الأنجولي رابعا بنفس الرصيد.



وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو كالتالي:



- حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل .



- خط الدفاع : محمود علاء - محمد عبد السلام - محمود الونش- حازم امام - محمد عبد الشافي .



- خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - احمد زيزو - محمد حسن - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - اسلام جابر - محمد اوناجم - مصطفي فتحي .



- خط الهجوم : عمر السعيد - مصطفى محمد.