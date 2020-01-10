AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10- 1- 2020 والقنوات الناقلة

الجمعة 10/يناير/2020 - 10:14 ص
مصطفى محمد لاعب الزمالك
مصطفى محمد لاعب الزمالك
Advertisements
محمد السعيد
تقام، اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الزمالك وزيسكو الزامبي، ضمن منافسات دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويستعرض " صدى البلد " أبرز مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة.

دوري أبطال أفريقيا:

الزمالك - زيسكو، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.

شيبية القبائل - الرجاء البيضاوي، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.

الدوري الإنجليزي:

شيفيلد يونايتد - وست هام، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.

الدوري الفرنسي:

رين - مارسيليا العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.

الدوري السعودي:

الحزم - الشاب، الثانية والنصف وخمس دقائق عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 1.

التعاون - الفتح، الخامسة وخمس دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 4.

النصر - الاتحاد، السابعة وخمس دقائق مساء، عبر قناتي الرياضية السعودية 1 و 3.





Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأحد الناري.. مواعيد مباريات اليوم 24 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

السبت الناري.. مواعيد مباريات اليوم 30 - 11 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 -12 -2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 6 -12 -2019 والقنوات الناقلة

نهائي خليجي 24.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 8 -12- 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 -12 - 2019 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

إعانة شهرية للمستحقين بقانون التأمينات والمعاشات الجديد في هذا الموعد

متى تسقط صلاة الجمعة .. 4 أعذار تبيح تركها دون إثم

موقع أمريكي يرصد القطاعات الأمثل للاستثمار بمصر

الطماطم تسجل 3.5 جنيه للكيلو .. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 10 - 1 - 2020

شاهد.. مقطع فيديو يفضح إيران وهجماتها على القواعد الأمريكية في العراق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

بفستان صوف قصير .. زوجة تامر حسنى تستعرض أناقتها فى الكويت

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن