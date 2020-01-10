مواعيد مباريات اليوم الجمعة 10- 1- 2020 والقنوات الناقلة

تقام، اليوم، الجمعة، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة الزمالك وزيسكو الزامبي، ضمن منافسات دور المجموعات، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ويستعرض " صدى البلد " أبرز مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أفريقيا:
الزمالك - زيسكو، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.
شيبية القبائل - الرجاء البيضاوي، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.
الدوري الإنجليزي:
شيفيلد يونايتد - وست هام، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.
الدوري الفرنسي:
رين - مارسيليا العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.
الدوري السعودي:
الحزم - الشاب، الثانية والنصف وخمس دقائق عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 1.
التعاون - الفتح، الخامسة وخمس دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 4.
النصر - الاتحاد، السابعة وخمس دقائق مساء، عبر قناتي الرياضية السعودية 1 و 3.
ويستعرض " صدى البلد " أبرز مواعيد مباريات اليوم، والقنوات الناقلة.
دوري أبطال أفريقيا:
الزمالك - زيسكو، التاسعة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.
شيبية القبائل - الرجاء البيضاوي، السادسة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 1.
الدوري الإنجليزي:
شيفيلد يونايتد - وست هام، العاشرة مساء، عبر قناة بي إن سبورت 2.
الدوري الفرنسي:
رين - مارسيليا العاشرة إلا ربع مساء، عبر قناة بي إن سبورت 6.
الدوري السعودي:
الحزم - الشاب، الثانية والنصف وخمس دقائق عصرا، عبر قناة الرياضية السعودية 1.
التعاون - الفتح، الخامسة وخمس دقائق مساء، عبر قناة الرياضية السعودية 4.
النصر - الاتحاد، السابعة وخمس دقائق مساء، عبر قناتي الرياضية السعودية 1 و 3.