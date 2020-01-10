راغب علامة يوجه رسالة مؤثرة لابنه في عيد ميلاده

وجه الفنان راغب علامة، رسالة مؤثرة لابنه لؤي بمناسبة عيد ميلاده، من خلال حسابه الرسمي على "أنستجرام".





نشر صورة لهما وعلق عليها قائلًا: "حبيب روحي وعمري لؤي ..في مثل هذا اليوم في سنة ٢٠٠١، ولادتك بالنسبة لي ولجيهان كانت الهدية الأغلى والأجمل من رب العالمين حملتك بين أحضاني في لحظة ولادتك وأول حركة منك أنك تمسكت بأصبع يدي ولم تكن تريد أن تتركه وما زلت ممسكًا بيدي حتى الآن".





وتابع: "الآن أصبحت رجلا أفتخر به الحمدلله على نعمة وجودك في حياتنا والحمدلله على أنك جعلت عائلتنا أروع وأجمل .. والحمدلله أنك جعلتني فخورًا بك جدًا ، فأصبحت إبني وأخي وصديقي الذي أعتز به".



