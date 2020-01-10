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فن

راغب علامة يوجه رسالة مؤثرة لابنه في عيد ميلاده

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:34 ص
راغب علامة وإبنه
راغب علامة وإبنه لؤي
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آيه عاطف
وجه الفنان راغب علامة، رسالة مؤثرة لابنه لؤي بمناسبة عيد ميلاده، من خلال حسابه الرسمي على "أنستجرام".

نشر صورة لهما وعلق عليها قائلًا: "حبيب روحي وعمري لؤي ..في مثل هذا اليوم في سنة ٢٠٠١، ولادتك بالنسبة لي ولجيهان كانت الهدية الأغلى والأجمل من رب العالمين حملتك بين أحضاني في لحظة ولادتك وأول حركة منك أنك تمسكت بأصبع يدي ولم تكن تريد أن تتركه وما زلت ممسكًا بيدي حتى الآن".

وتابع: "الآن أصبحت رجلا أفتخر به الحمدلله على نعمة وجودك في حياتنا والحمدلله على أنك جعلت عائلتنا أروع وأجمل .. والحمدلله أنك جعلتني فخورًا بك جدًا ، فأصبحت إبني وأخي وصديقي الذي أعتز به".

واختتم راغب علامة رسالته: "أحبك يا حبيبي حتى لا نهاية.. أتمنى من الله سبحانه تعالى أن يعطيك أنت و خالد كل الصحة والسعادة والقناعة وأن يحقق لكما كل الأحلام".
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راغب علامة يوجه رسالة مؤثرة لابنه في عيد ميلاده

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