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مرأة

بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:32 ص
جوهرة
جوهرة
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هاجر هانئ
شاركت الراقصة جوهرة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها على إحدى مراكب نهر النيل.

تألقت جوهرة فى الصور بإطلالة عصرية أنيقة؛ حيث ارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة باللون البيج، ونسقت معها بلوفر صوف باللون الجملى.

انتعلت الراقصة جوهرة هاف بوت باللون الجملى وذا كعب عالى، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات البسيطة التى زادت من جمال طلتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت الراقصة جوهرة على خصلات شعرها الانسيابى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع ألوان إطلالتها.
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