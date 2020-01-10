بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

شاركت الراقصة جوهرة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها على إحدى مراكب نهر النيل.





تألقت جوهرة فى الصور بإطلالة عصرية أنيقة؛ حيث ارتدت جيبة قصيرة تصل أعلى الركبة باللون البيج، ونسقت معها بلوفر صوف باللون الجملى.





انتعلت الراقصة جوهرة هاف بوت باللون الجملى وذا كعب عالى، وأكملت إطلالتها ببعض المجوهرات البسيطة التى زادت من جمال طلتها.



