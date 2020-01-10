AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إيران: تحقيق مشترك فى سقوط الطائرة الأوكرانية مع دول الضحايا

الجمعة 10/يناير/2020 - 12:58 م
روحانى
روحانى
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية إكسترا نيوز خبر عاجل مفاده أن الخارجية الإيرانية تعلن قبولها بتحقيق مشترك فى سقوط الطائرة الأوكرانية مع بوينج ودول الضحايا.

وأعلنت السلطات الإيرانية أول أمس الأربعاء عن العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية المنكوبة، مشيرة إلى أنه تم تسليمه للشرطة.

وأعلن التليفزيون الرسمى الإيرانى، أول أمس الأربعاء، عن مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخمينى، فى طهران، التى كانت تقل 180 شخصا.

وكانت قد تحطمت طائرة ركاب أوكرانية في العاصمة الإيرانية “طهران” وعلى متنها 180 راكبا، وهي من نوع بوينج 737، وتحطمت بعد إقلاعها “بسبب خلل فني”.
Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

عماد متعب ويارا نعوم يخطفان الأنظار في أحدث ظهور

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي والقنوات الناقلة

فيديوجراف| هاري وميجان يتسببان في أزمة ملكية بـ بريطانيا

بعد القرار الصادم.. ميجان ماركل تهرب إلى كندا من أجل آرتشي

تعرف على كيفية صرف إعانة البطالة بعد تطبيق قانون التأمينات الجديد

AdvertisementS

مش هنفرح بيك؟| زواج صعيدي من 4 في ليلة واحدة.. ورد فعل والدته

أخبار الفن| مادلين طبر تعترف بغلطتها على الهواء وتطلب السماح من الله والطب الشرعي يفجر مفاجأة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم

هبوط حاد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-1-2020

لحظة استقبال محمد صلاح لـ ساديو ماني بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا.. شاهد

شاهد توفيق عكاشة يرقص على أنغام حكيم فى حفل زفاف نجله

عاش هنا يوثق مسيرة عمر الحريري وسر رغبته في إخفاء ديانته.. وكواليس زواجه من فنانة تصغره بـ 35 عاما ضمن 3 زيجات في حياته.. وعلاقة إدمان والده باقتحامه عالم الفن

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات ..الحكومة توضح الحقيقة

تريند الفن| تطورات صادمة في قضية قتيل فيلا نانسي عجرم.. أصالة تبكي في أحدث ظهور لها

مش بنتي.. مادلين طبر تطلب السماح من الله وتكشف أسرار لأول مرة عن حياتها الشخصية.. فيديو

عيار 21 يتراجع .. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 10 - 1- 2020

توفيق عكاشة يحتفل بزفاف نجله بحضور نجوم السياسة والمجتمع

الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس غدا السبت.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. درة تستعرض جمالها فى أحدث جلسة تصوير

أسعار سيتروين citroen اليوم في مصر بعد إلغاء الجمارك 2020.. صور

بملابس شتوية.. جوهرة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها