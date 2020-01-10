إيران: تحقيق مشترك فى سقوط الطائرة الأوكرانية مع دول الضحايا

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبر عاجل مفاده أن الخارجية الإيرانية تعلن قبولها بتحقيق مشترك فى سقوط الطائرة الأوكرانية مع بوينج ودول الضحايا.



وأعلنت السلطات الإيرانية أول أمس الأربعاء عن العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الأوكرانية المنكوبة، مشيرة إلى أنه تم تسليمه للشرطة.



وأعلن التليفزيون الرسمى الإيرانى، أول أمس الأربعاء، عن مقتل جميع ركاب الطائرة الأوكرانية بعد دقائق من إقلاعها من مطار الخمينى، فى طهران، التى كانت تقل 180 شخصا.



وكانت قد تحطمت طائرة ركاب أوكرانية في العاصمة الإيرانية “طهران” وعلى متنها 180 راكبا، وهي من نوع بوينج 737، وتحطمت بعد إقلاعها “بسبب خلل فني”.