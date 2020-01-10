الحركة الوطنية يطالب باستصدار إدانات دولية ضد الاعتداءات على الأراضي العربية

أعرب المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية عن قلقه البالغ من تصاعد وتيرة الاعتداءات على الأراضى العربية خلال الأيام الأخيرة، مطالبا بموقف أكثر جدية من جانب جامعة الدول العربية.



وقال الشاهد فى تصريح له الجمعة: "خلال أيام قليلة فوجئنا بالبرلمان التركي يسمح لجيشه بالدخول إلى الأراضي الليبية فى اعتداء صارخ على القانون الدولي، وبعدها بساعات تحولت العراق إلى ساحة للمواجهة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية".



وأكد الشاهد أن هذه الأحداث التى تم الاستهانة فيها بدول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها تؤكد أننا فى حاجة ماسة ﻹعادة التداول بشأن مفهوم القوة العربية المشتركة، وإعادة النظر كذلك في الإطار الذي تعمل من خلاله جامعة الدول العربية.



وأوضح الشاهد أنه على الرغم من القيود التى تحيط بجامعة الدول العربية لكنها لازالت تمتلك الكثير من الإجراءات لمواجهة الانتهاكات المستمرة لسيادة الدول العربية مضيفا: "الجامعة العربية هى منبر قوى يمكن من خلاله أن تخاطب الدول العربية العالم لفضح هذه الاعتداءات والتحرك لتجريمها وإدانتها دوليا".



وقال: "خلال العقد الماضي تم العمل على تدمير قوى الدول العربية وإنهاكها على نحو ممنهج باستخدام دعاوى الديمقراطية وغيرها من أجل أن نصل إلى هذا الوضع المزرى الذي تصبح فيه بلاد العرب مستباحة لكل طامع".