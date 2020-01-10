هنتعشى إيه النهاردة .. أشهى طبق دجاج بالخضار اللذيذ والكريمة

لا يهتم عديد من الأشخاص بوجبة العشاء في معظم البلدان العربية، على الرغم من أنها تعد من أهم الوجبات، وتقدم لكِ طريقة عمل وجبة عشاء دجاج بالخضار والكريمة صحية ولذيذة.



- المكونات :-

- قطع من صدور الدجاج الرقيقة بالبقسماط.

- حبة من البطاطس مقطعة إلى شرائح.

- حبة من البصل الأبيض مقطعة إلى شرائح.

- حبة من الكوسة مقطعة إلى شرائح.

- حبة من الجزر مقطعة إلى شرائح.

- فاصوليا مجمدة.

- فص ثوم.

- علبة من كريمة الطبخ.

- ملح طعام.

- فلفل أسود.

- كمية من الزيت لقلي شرائح الدجاج.





- طريقة التحضير:-



نضع كمية الزيت في قدر على نار خفيفة.

ننتظر حتى يسخن الزيت ، ثمّ نضع فيه قطع الدجاج بالبقسماط.

نضع جميع الخضروات المقطعة، والمنكهات في قدر آخر.

نضع القدر على النار ونحرك المكونات باستمرار حتى تذبل.

نصب ربع كوب من الماء على الخضروات حتى تنضج.

نضع جميع الخضروات في صينية البايركس، ونضع فوقها قطع الدجاج المقلية.

نصبّ الكريمة الجاهزة فوق صينية البايركس.

ندخل صينية البايركس للفرن لمدّة عشر دقائق، ونقدّمه مع الأرز بالشعرية.

