خسوف القمر .. العالم يترقب.. هل الظاهرة من علامات الساعة؟.. الأزهر يحدد وقت الصلاة.. والإفتاء توضح كيفيتها

تشهد سماء مصر ومعظم الوطن العربي بعد قليل، خسوفًا شبه ظلي للقمر هو الأول من أربعة هذه السنة، وهو يحدث بعد أسبوعين من كسوف الشمس الحلقي في 26 ديسمبر الماضي، ويمكن رؤيته في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف، ومنها: «قارة أوروبا، وقارة آسيا، معظم قارة أستراليا، قارة إفريقيا، شمال غرب أمريكا الشمالية، شرق أمريكا الجنوبية، غرب المحيط الباسفيكي، المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، والقارة القطبية».





وتستغرق جميع مراحل الخسوف الشبه ظلي للقمر، منذ بدايته حتى نهايته مدة قدرها أربع ساعات وخمس دقائق تقريبا، بحسب تقرير للمعهد القومي للبحوث الفلكية، ويحدث خسوف شبه الظل عندما يعبر القمر خلال منطقة شبه ظل الأرض الباهتة، وخلال هذا النوع من الخسوف ستقل إضاءة القمر قليلاً، ولكن كقرصه سيبقى مضاء بالكامل خلال مدة الخسوف، وهذا سينطبق على جميع خسوفات القمر في 2020 لكونها من نوع شبه الظل.





وسيبدأ الخسوف بدخول القمر إلى منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 5:08 مساء بتوقيت جرينتش، وفي هذه المرحلة لن يشاهد أي تغيير في إضاءة قرص القمر حيث سيظهر كالمعتاد، ويتبع ذلك وصول الخسوف إلى ذروته العظمى عند الساعة 7:10 مساء بتوقيت جرينتش، وسيكون هذا أفضل وقت لمحاولة ملاحظة الخفوت في سطوع القمر، وفي المجمل سيبقى قرص القمر مضاء بالكامل وقد لا يلاحظ أي تغير عن المراقبة بالعين المجردة.





وبالتزامن سيصل القمر إلى لحظة البدر المكتمل عند الساعة 7:21 مساء بتوقيت جرينتش، ويكون بذلك قطع نصف مداره حول الأرض، وهو أول بدر من ثلاثة في فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.



