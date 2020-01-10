رشاقة كريستيانو رونالدو رغم وصوله سن الـ34.. هل للفراخ دور؟

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية سر حفاظ كريستيانو رونالدو أفضل لاعب كرة قدم بالعالم على رشاقته بالرغم من تخطيه سن الـ34 عامًا.



واوضحت الصحيفة ان النظام والحمية الغذائية الذي يتبعه "رونالدو" يجعل الكثيرين من الرياضيين أن يفكروا في تنفيذه وان يحتذوا به حتى يحافظوا على رشاقتهم .



وافادت "ديلي ميل"، أن لاعب كرة القدم البالغ من العمر 34 والذي لا يزال في صدارة أفضل لاعب كرة قدم بالعالم في عام 2020، يتخذ تدابير اضافية للحفاظ على قوته و رشاقته لأطول فترة ممكنة.



وشرحت الصحيفة أن نجم يوفنتوس يتمتع بالعديد من الحيل والتقنيات ليكون في أفضل حالاته، حيث يأكل القليل من الطعام على ست وجبات يومية بفرق 3 او 4 ساعات، وذلك لمنح جسده اعلى قيمة غذائية، لكونه لاعب كرة قدم ويحتاج إلى دعم عملية التمثيل الغذائي السريع التي يتمتع بها العديد من الرياضيين



وأوضحت الصحيفة البريطانية أن النظام الغذائي لكريستيانو يسمح له ايضًا بان يكون عضلات قوية وكتل دهنية قليلة بجسده ، وذلك عبر تتبعه نظام غذائي قدمه له أخصائي تعذية يتابع معه اللاعب الشهير منذ أن كان بنادي ريال مدريد.



وكشفت الصحيفة أن رونالدو يأكل البقوليات بكافة أنواعها والفواكه الطازجة والبروتينات الخالية من الدهن الموجودة في الأسماك مثل سمك أبو سيف وباس البحر وسمك البحر وسمك القد. هم دائما طازجة ومجمدة أبدا، علاوة على وجود الكثير من السلاطة دائمًا على طبق رونالدو ، كما يتناول وجبة الإفطار مكونة من الجبن ولحم الخنزير واللبن قليل الدسم والفاكهة والأفوكادو، حيث يعتبر الدجاج أحد الأطعمة السحرية للاعب الكرة لكونها غنية بالبروتين وقليلة الدهون.



قال باتريس إيفرا ، زميله في فريق مانشستر يونايتد: "أوصي أي شخص أن يقول لا إذا كان كريستيانو يدعوه إلى منزله ، لأن هذا الصبي هو آلة ولا يتوقف عن التدريب أبدًا.



ويروي لاعب قائلًا ""ذهبت إلى هناك وكنت متعبًا للغاية بعد التدريب ، لكن على الطاولة كان هناك سلاطة وصدر دجاج وماء فقط ، لا مشروبات."



يركز رونالدو وينتبه إلى كل فارق بسيط في حياته بعيدًا عن الملعب. في نظامه الغذائي ، تم إلغاء جميع المشروبات الغازية ويتجنب تناول اللحوم الحمراء والأطعمة المجمدة.



وأفادت الصحيفة ايضًا أن كريستيانو لا ينام الثماني ساعات بشكل متواصل ولكن ينام بشكل متقطع معتبرًا هذا الأمر أكثر صحية .



وتبنى رونالدو هذه النظرية وينفذ هذه المنهجية كل يوم ، حتى عندما يكون في عطلة.