تقارير: ترشيح تشافي لخلافة فالفيردي في برشلونة

أكدت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لنادي السد القطري مرشح لخلافة إرنستو فالفيردي في تدريب نادي برشلونة في الفترة القادمة.



ويعد تشافي من أساطير نادي برشلونة في العقدين الماضيين، وهو يدرب في الوقت الحالي نادي السد القطري.



وذكرت صحيفة الديلي ميل نقلًا عن إذاعة الراك أن تشافي من المحتمل أن يعود لنادي برشلونة، لكن كمدير فني هذه المرة ، وأن مسئولي نادي برشلونة قد التقوا بتشافي في الدوحة ، لعرض أمر تدريب النادي الكاتلوني عليه في الفترة القادمة.



يذكر أن نادي برشلونة فد تم إقصاؤه أمس من بطولة كأس السوبر الإسباني، وذلك بعد خسارته من نادي أتليتكو مدريد، وسط بعض الأحاديث التي تؤكد قرب إقالة إرنستو فالفيردي المدير الفني للبارسا.