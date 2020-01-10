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رياضة

ماندزوكيتش يسجل أول أهدافه ويقود الدحيل لنهائي كأس قطر.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 08:32 م
ماريوماندزوكيتش مهاجم
ماريوماندزوكيتش مهاجم نادي الدحيل
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إسماعيل محمود
قاد الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ، فريقه الدحيل ، للتأهل لنهائي كأس قطر ، بعد الفوز على نادي السيلية بهدفين نظيفين، في مباراة نصف النهائي التي جمعتهما منذ قليل.

المباراة شهدت ثاني ظهور لماريو ماندزوكيتش مع الفريق القطري ، وتسجيله لأول أهدافه ، حيث هز شباك السيلية معلنًا عن الهدف الأول للدحيل في الدقيقة 59 ، قبل أن يضاعف المعز علي النتيجة للدحيل بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 72 ، ليضمن فريقهما التواجد في المباراة النهائية.

يذكر أن ماندزوكيتش قد انتقل لصفوف نادي الدحيل مطلع هذا الشتاء قادمًا من نادي يوفينتوس الإيطالي بعد رحلة استمرت 4 أعوام مع نادي السيدة العجوز.

وينتظر الدحيل في النهائي ، الفائز من مباراة فريقي السد والريان والتي تقام غدًا السبت.

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