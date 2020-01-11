35 سؤالا.. طلاب الصفين الاول والثاني الثانوي يمتحنون اللغة العربية اليوم

تنطلق اليوم السبت الموافق 11 يناير 2020، امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الخاصة بـ "الفصل الدراسي الاول" من العام الدراسي الحالي 2019/2020.



ومن المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحاناتهم في الفترة الصباحية؛ حيث يمتحن طلاب 2 ثانوي غدا اللغة العربية من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا ، وذلك بشكل إلكتروني عبر التابلت ، وسيكون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.



بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحاناتهم في الفترة المسائية؛ حيث يمتحن طلاب أولى ثانوي غدا اللغة العربية من الساعة 1 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرا، وذلك بشكل ورقي عادي، وسيكون الامتحان بنظام الكتاب المفتوح.



أما عن مواصفات اسئلة امتحان اللغة العربية بالنسبة لطلاب اولى ثانوي، فسيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالًا (27 سؤالا اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال).



ولن يختلف الأمر بالنسبة لمواصفات اسئلة امتحان اللغة العربية بالنسبة لطلاب 2 ثانوي ، حيث سيتكون امتحان اللغة العربية من 35 سؤالًا (27 سؤالا اختيار من متعدد، و8 أسئلة مقال).



وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها: سيتم السماح لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بجميع المدارس الثانوية الموجودة على مستوى الجمهورية بدخول الامتحان بالكتاب المدرسي.



وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تتمنى النجاح والتوفيق لجميع الطلاب.



وقد نشرت إدارة منوف التعليمية بمحافظة المنوفية، مجموعة من الإرشادات لطلاب 2 ثانوي، استعدادا لانطلاق الامتحانات الالكترونية غدا السبت بجميع محافظات الجمهورية.



حيث تم التنبيه على طلاب 2 ثانوي بضرورة شحن التابلت وإحضار الشاحن الخاص به يوم الامتحان، كما تم التأكيد على أنه لا بد من التأكد من توصيل التابلت بشبكة الواي فاي الخاصة بالمدرسة، وفي حالة وجود أي صعوبة في ذلك لا بد من الاستعانة بمسئول الدعم الفني في المدرسة لتوصيل التابلت بالواي فاي بشكل سليم.



وتم توضيح كيفية الدخول على منصة الامتحان، حيث تم التأكيد على أن الطالب سيجد على شاشة التابلت أيقونة اسمها منصة الامتحان وبمجرد الدخول عليها سيصل الطالب بسهولة لصفحة الامتحان، ولو لم يجد الطالب أيقونة منصة الامتحان على شاشة التابلت يمكن للطالب أن يطلب الاستعانة بمسئول الدعم الفني قبل الامتحان بوقت كاف.



كما تم التأكيد أن كل طالب لا بد أن يتأكد من استلام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به من المدرسة قبل الامتحان، ولو الطالب ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح سيظهر للطالب رسالة تؤكد خطأ البيانات، وفي هذه الحالة لا بد للطالب أن يتأكد من الدقة في إدخال الحروف بشكل صحيح.



ولو الطالب أراد تغيير لغة منصة الاختبار، فيمكن للطالب اختيار اللغة المناسبة له من أعلى شاشة منصة الاختبار، علما بأن الامتحان نفسه يظهر للطالب تلقائيا باللغة التي يدرس بها الطالب.



ومن ضمن التوضيحات التي نشرتها إدارة منوف التعليمية أن كل اختبار سيكون له كود خاص لو الطالب لم يدخله بشكل صحيح لن يكن من الدخول على الاختبار، مع التأكيد أن هذا الكود يختلف من مادة لأخرى، ويتم إبلاغ هذا الكود من المراقب داخل اللجنة.



كما تم التنبيه على أنه لا يصح إدخال الكود الخاص بالامتحان مع بداية الوقت الفعلي للامتحان وليس قبله، وبمجرد إدخال الكود بشكل صحيح سيتم تحميل الاختبار خلال لحظات، وفي حالة عدم ظهور الاختبار لا بد للطالب أن يعيد تشغيل التابلت ويحاول الدخول على منصة الاختبار مرة أخرى.



ولو الطالب حاول الدخول على منصة الامتحان بعد مرور 30 دقيقة من بداية وقت الامتحان لن يتم تحميل الامتحان.



ويمكن للطالب مراقبة الوقت الخاص بالامتحان، من خلال العداد الذي سيظهر أمام الطالب أعلى شاشة الامتحان، مع التأكيد على أن هذا العداد سيتحول لـ اللون الأحمر في آخر 5 دقائق من الامتحان.



ويمكن للطالب التحكم في طريقة عرض الامتحان على التابلت سواء بشكل عرضي او بشكل طولي من خلال شريط الأدوات الموجود على الشاشة، كما يمكن من خلال شريط الأدوات تغيير حجم الخط و تغيير لون خلفية الشاشة وإظهار الأسئلة التي لم يجب عنها الطالب.



وبالنسبة لنوع الأسئلة التي سيجدها الطالب في الامتحان، فسيكون هناك أسئلة اختيار من متعدد في كل المواد، كما سيكون هناك أسئلة مقالية في أسئلة اللغات.



ويمكن للطالب مراجعة إجاباته أثناء الاختبار من خلال شريط الأدوات.



في نهاية كل اختبار مطلوب من الطالب الدخول على أيقونة المراجعة لمراجعة إجاباته.



ويمكن للطالب أن ينهي الاختبار بعد الانتهاء من الإجابة عليه، فعليه على الضغط على أيقونة إلغاء وستظهر له رسالة تأكيد عليه أن يضغط على أيقونة نعم ولكن في هذه الحالة لن يتمكن الطالب من العودة للاختبار مرة أخرى.



ولو الطالب أنهى الاختبار قبل الوقت الفعلي لن يتمكن من العودة للامتحان مرة أخرى.



أما لو انتهى الوقت الأصلي للامتحان قبل أن ينتهي الطالب من الإجابة على كل الأسئلة، سيتم حفظ الإجابات التي أنهاها الطالب وسيتم إغلاق صفحة الاختبار أوتوماتيكيا.



ولو النظام أخرج الطالب من الامتحان أثناء الحل بشكل مفاجئ قبل انتهاء زمن الامتحان، غالبا سيكون هذا الأمر بسبب فقدان الاتصال بالشبكة، وهنا يجب على الطالب أن يعاود الدخول على منصة الامتحان من جديد مع العلم أن إجاباته التي سجلها في المرة الأولى تم حفظها وبالتالي سيتمكن من استكمال الامتحان بشكل طبيعي دون أي قلق من فقدان الوقت.