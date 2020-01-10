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فن

بعد أشهر على طلاقهما.. أحمد فلوكس وهنا شيحة معًا من جديد

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:45 م
هنا شيحة وأحمد فلوكس
هنا شيحة وأحمد فلوكس
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سعيد فراج
أعلن الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن تعاقده مع زوجته السابقة الفنانة هنا شيحة، على مسلسل إذاعي بعنوان «طلقني شكرًا»، يعودان به للتعاون بعد مرور أشهر على طلاقهما.

كانت هنا شيحة، أكدت أنها رغم انفصالها عن الفنان أحمد فلوكس، إلا أنهما لا يزالان على تواصل وتفاهم، وأنه يساندها في العديد من الأزمات التي تقابلها خلال الفترة الأخيرة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج “مساء دي إم سي” على فضائية “دي إم سي”، أن أحمد لم يتخل عنها، إلا أنهما لم يتفقان كزوج وزوجة.

ونوهت إلى أنهما كانا لا يتفقان كثيرًا لذا فضلا أن يستمرا صديقين ، موضحًة أنه من ساعدها فيما بعد خلال انتقالها لبيتها الجديد، وأنهما كانا موضوعيين لذا فضلا أقل الخسائر.

وتابعت: “كنا بنحب بعض بجد، ومكنش لازم نخسر، فقررنا أن نظل أصدقاء بدلًا من الخسارة”، مشيرةً إلى أن هناك من يقرر أن يستمر إلا أنهما كانا سيستمران في أزمات مما يؤثر على الأطفال.
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